ಅರಣ್ಯವೋ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವೋ?

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಟ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ. ಇದು ಇರುವುದು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತಂತಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷರು 1891ರಲ್ಲೇ ದುಬಾರೆಯ ಒಟ್ಟು 4,571 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳೆದಾಟಿದ ನಂತರ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೆ ಇವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಡಗು ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಹಣದಿಂದ ತೂಗುಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ 150 ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸೇರಿದಂತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶಿಬಿರದ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಿಬಿರದ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು, 'ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಾದರೂ ಆನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ತೂಗುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಕಾನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸರದಿಂದ ನುಡಿದರು.

ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಬಾರೆ ಹಾಡಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೊಡಗು ಫೌಂಡೇಷನ್ ₹ 7.30 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂಗುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ತೂಗುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರೆ ಬಸವಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ