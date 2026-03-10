ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 68 ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಸಾವು

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 68 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲೆಂದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕಮಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ’ ಇದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆಂದೆ ಇರುವ ‘ಕಮಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ’ನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (8277124444 ) ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಈ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ಚಲನವಲನ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನವಲನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂದೇಶ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಕಾಡಾನೆ, ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡಂಚಿನ 145 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನ, ವಲನ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪಾಳಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಾನೆ, ಹುಲಿ ಸಂಚಾರ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು, ಹೋಬಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೆ ಕಾಡಾನೆ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಂಡು ಬಂದರಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>