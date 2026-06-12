ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಮುಂದೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 98,604 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 39,087 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಮಳೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೀಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಿದರೆ ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಂಚ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಕಾಫಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳೆಗಾರರು ಫೆಬ್ರುವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 19 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರವೇ ಭತ್ತವಿದೆ. ಈಗ ಇರುವ ದಾಸ್ತಾನು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರಿಗೆ 20,260 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 6,011 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 8,199 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 352 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಎಪಿಗೆ 8,172 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 3,861 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 2,404 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ 340 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಒಪಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 19,571 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, 4,598 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 7,549 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 47,871 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, 21,486 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 19,889 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 2,730 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, 781 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,044 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉಳಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p>.<p>ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದರಷ್ಟೇ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-112658770</p>