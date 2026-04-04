ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 'ಗುಡ್ಫ್ರೈಡೆ'ಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಆರಾಧನೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಎಸ್ಐ ಶಾಂತಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು ಮಧು ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಏಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಸಪ್ತನುಡಿಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು, ತಂದೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಮಾನವೀಯ ನಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಸ್ಟರ್ ದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಮಧು ಕಿರಣ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು ದೀಪಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ, ದೈವವಾಕ್ಯದ ವಿಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜರುಗಿತು. 3 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ, ದೈವವಾಕ್ಯದ ವಿಧಿ, ಶಿಲುಬೆಯ ಸನ್ಮಾನ, ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಂಗ್ಯ ನೆರವೇರಿತು. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸ ನಿಷಿದ್ಧ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾನುವಾರ ಈಸ್ಟರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>