ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮೇ 5ಕ್ಕೆಡ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಅವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಟ್ಟಡ ಸುಗುಣ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬೆಳ್ಯನ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೂಲ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾ…ಮೂಲ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್, ಗ್ರಾಮದ ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಳೇರಮ್ಮನ ಪೂವಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಊರೊಳನ ತೇಜಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೇವಾಯಿರ ದೇವಯ್ಯ, ದೇವಾಯಿರ ದಾಮೋದರ, ದೇವಾಯಿರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೊಸೂರು ಗಿರೀಶ್, ಬೆಳ್ಯನ ವಾಸುದೇವ, ಬೆಳ್ಯನ ನಾಣಯ್ಯ, ಬೆಳ್ಯನ ಪವಿತ್ರ, ಪಟ್ಟಡ ನಂದಕುಮಾರ್, ಪಟ್ಟಡ ದೀಪಕ್, ಕಾಳೇರಮ್ಮನ ಮೇದಪ್ಪ, ಕಾಳೇರಮ್ಮನ ಅಶೋಕ, ಊರೊಳನ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪೊನ್ನಚ್ಚನ ಚಂಗಪ್ಪ, ಕಡ್ಯದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕಡ್ಯದ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>