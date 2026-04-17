ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಹಿಮೊಫೀಲಿಯಾ ಪೀಡಿತರು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಿಮೊಫೀಲಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 14 ಮಂದಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯವೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಬೇಕಾಗುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 8, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 9 ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಔಷಧವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ತೀರಾ ತುರ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.</p>.<p>ಹಿಮೊಫೀಲಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಬದುಕುವುದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾದರೂ ಬೇಗನೇ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ರಕ್ತವೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಹದೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಲೂ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು: ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರವಿ ಕರುಂಬಯ್ಯ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದು ತೀರಾ ದುಬಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>