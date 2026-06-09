ಹೋಂಸ್ಟೇ: ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್‌ ಬಳಕೆ!

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕುಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಹೋಂಸ್ಟೇವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ, ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ, ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೋಂಸ್ಟೇವೊಂದರ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಹೋಂಸ್ಟೇವೊಂದರ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 9 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರಷ್ಟೇ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಪಾಲಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಹ ಈ 9 ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಸಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ಮಾಲೀಕರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದೂ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ 9 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನಂತಹ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವು ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ 6 ತಿಂಗಳು ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೌದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಸಹ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ನಿಂದ ಅನಾಹುತವಾಗಲಿ, ಆಗದಿರಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಷರತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-1553468762</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>