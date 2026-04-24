ಹೊರರಾಜ್ಯದವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಯಾವಾಗ?

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೋಂಸ್ಟೇವೊಂದರ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಈಗ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್,ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗಾ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 2,070 ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ನೂರಾರು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ನೋಂದಣಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸಾವಿರಾರು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.ಕೇವಲ ₹ 500 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ನೋಂದಣಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಎಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೋಣೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 6 ಕೋಣೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೋಂಸ್ಟೇಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಡೆಸಲು ಭೂಮಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಹೋಂಸ್ಟೇಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಹೋಂಸ್ಟೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದಲಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ, ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸೂಚನೆಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದವರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರೂ ಆ ಕುರಿತು ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಫಾರಂ ಸಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳೂ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-51-969699929</p>