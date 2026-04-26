‘ಹುಲಿಮಿತ್ರ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 'ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಜನರು, ರೈತರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಹುಲಿಮಿತ್ರ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮೀಪದ ಬಳಗುಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರದ 'ಹುಲಿಮಿತ್ರ' ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ. ಇಲಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಫಲವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹುಲಿಮಿತ್ರ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಸಹಕಾರ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಹೋದರತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸಿಎಫ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಯಸಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದುಮಹದೇವ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರೇಂಜರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರೇಂಜರ್ ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-51-723455632