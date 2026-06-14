ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ; 5 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ‘ಈಚೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಮಂತ್ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಚ್.ರವಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದೇ ಹೋದರೆ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಚು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಲೆಯಾದ ಹೇಮಂತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಿ.ಆರ್.ಇಂದಿರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನನ್ನ ಮಗ ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೇ ದುಡಿದು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವಿನಿಂದ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ಈ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಚಾಕುವಿನಂತಹ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿ ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಜಗದೀಶ್, ಕೆ.ಎಂ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಂ.ಕಾವೇರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-1439862321</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>