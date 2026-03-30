ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ ಕೊಡಗಿನ ಜೈನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಂತಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಇವುಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಗಿನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಮುಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಸದಿಗಳು ಇವೆ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಈ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ದೊರೆತರೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮುಳ್ಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೈನಬಸದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಳ್ಳೂರು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ, ಶಾಂತಿನಾಥ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರು ಬಸದಿಗಳು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಶಾಂತಿನಾಥನ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸವೇ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯನ್ನು ಕೊಂಗಾಳ್ವ ವಂಶದ ರಾಣಿ ಪೋಚಬ್ಬೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇವರು ಅಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುಣಸೇನಪಂಡಿತರ ಶಿಷ್ಯೆ ಎಂದು ಶಾಸನವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅವರ ವಿಗ್ರಹ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಚಂದ್ರನಾಥ ಬಸದಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಳ್ಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಜನಗೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ಕುರುಹುಗಳು ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವ ಶಾಂತಿ ತೀರ್ಥೇಶ್ವರ, ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕೃತಿ ಬರೆದ ನಾಗವರ್ಮ, ಮೌಕ್ತಿಕ ಕವಿ, ಮಂಗರಸ, ನಂಜುಂಡ ಕವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಬಿಳಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸದಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕಣಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸದಿಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಬಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊಡಗಿನ ಹಲವೆಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜೈನತೀರ್ಥಂಕರರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನೂ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜೈನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಷಿಧಿ ಕಲ್ಲುಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p>ಯಡವಾರೆ ಹಾರಂಗಿ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಿಷಿಧಿ ಶಾಸನವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ‘ಕಲಿಯುಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ವೇಂಣ್ಡಿ ಎಂಬಾತ ಸ್ವರ್ಗವೇರಿದ’ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಕಳತ್ಮಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕನಕಸೇನಯ್ಯ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಗುರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಹಾಕಿಸಿದ ನಿಷಿಧಿ ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅವರ ತತ್ವಚಿಂತನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಎನಿಸಿದ ಜೈನಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರುಹುಗಳನ್ನೂ ಜತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-51-399137484</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>