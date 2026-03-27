ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ್ಯರ 41ನೇ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ಮಕ್ಕಂದೂರಿನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ನಂಬುಗೆಯ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವಳಿ ವೀರ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಮುಖರು. ಅಂತಹ ವೀರ ಪುರುಷರ ಗರಡಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಡಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ಮಕ್ಕಂದೂರುನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷ. ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸರಿ ಸುಮಾರು 450 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಳಿದ ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ್ಯ ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಭೂತರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುಮಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಾದ ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯ್ಯ. ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನವಲಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ತಾಯಿ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಪಡುಮಲೆಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಬಲ್ಲಾಳರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿನ ಬೈದ್ಯನಿಗೆ ಸಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಅವಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಗಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಬಲ್ಲಾಳರೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದೋದಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯಾ ಸೇರಿದ್ದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ.</p>.<p>ಇವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮೂಲಕ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದ ಬಲ್ಲಾಳರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ದಿ.ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೇಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಗರಡಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಡಗಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಕ್ತರು ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೈವರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>