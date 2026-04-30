ಸಮ್ಮಿಲನ: ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ, ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಬಾಂಧವರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮಿಲನ- 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಆಹಾರ ಸಮಿತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ, ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೋಟಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ನಾಣಯ್ಯ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಯನ್ ದಾಮೋದರ್ ಕೆ.ಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಗಿರೀಶ್ ಕೆಎಸ್ ಮಡಿಕೆಬೀಡು, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ಕುಲಾಲ್, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾಂತಿಮಣಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಡಿ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಡಿಕೆಬೀಡು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶ್ವತ್ ಮಡಿಕೆ ಬೀಡು, ಹರೀಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕುಶಾಲನಗರ, ಸತೀಶ್ ಮಡಿಕೆಬೀಡು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುಶಾಲನಗರ, ವಿಠಲ್ ಮಡಿಕೆ ಬೀಡು, ಚೆಂಗಪ್ಪ ಹೊದ್ದೂರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ಯುವ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಕುಲಾಲ್ ಚೇರಂಬಾಣೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಷನ್ ಹೊದ್ದೂರು, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿ ಹಾಕತ್ತೂರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ವೇತ ಅಶ್ವಥ್ ಮಡಿಕೇಬೀಡು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಲತಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಖಜಾಂಜಿ ಭವಾನಿ ಶಿವರಾಜ್ ಮಡಿಕೇಬೀಡು ಹಾಗೂ ಪದಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>