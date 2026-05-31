ರಾಜರ ಗದ್ದುಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಮಾಧಿ ಅವಜ್ಞೆ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಶೇಷಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1958ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಮೈಸೂರು– ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುವನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನ ರಾಜರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದರೂ ರಾಜರ ಗದ್ದುಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಗೊಡವೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೀರಾ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘1808ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಣಿ ದೇವಮ್ಮಾಜಿ, 1821ರಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಾಣಿ ಮಹದೇವಮ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು 1834ರಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಸಮಾಧಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಚೆಪ್ಪುಹಿರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 250 ಚದರಡಿಗಳ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರದ ಮೊಗಸಾಲೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದರ ಬಾಗಿಲುವಾಡಗಳು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಿಂಹದ ಶಿಲ್ಪ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಪಾರ್ಶ್ವಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ 4 ಬಾಹುಗಳ ಶಿವನ ಉಬ್ಬು ಕೆತ್ತನೆಯೂ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ, ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ನಾಶವಾಗದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳು:ಕೊಡಗನ್ನು 116 ವರ್ಷಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೂರಾರು ಗೋರಿಗಳು ಇಂದು ಅನಾಥವಾಗಿವೆ. ನಗರದೊಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಗೋರಿಗಳ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಗರಿಕರು ಇವರ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾದ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಾಸೀಟ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ರಾಜಾಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ರಾಜಾಸೀಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಗೋರಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಿಗಳೂ ಬಹುಮೂಲ್ಯದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಇವುಗಳ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಗೋರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಉದ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-51-579223817</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>