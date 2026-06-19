ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu

40 ನಿಮಿಷ 45 ಮಂದಿಯಿಂದ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthYogaKodaguMadikeri
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT