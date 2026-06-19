40 ನಿಮಿಷ 45 ಮಂದಿಯಿಂದ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 70 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಹಿರಿಯವರೆಗೆ 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಅಪರೂಪದ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಡ್ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಂಧ್ಯಾ ತರಗತಿಯ 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸರಳ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಯೋಗಾಸನಗಳು, 2 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರಗಳ ಸೇರಿದ್ದವು.</p>.<p>ಯೋಗ ಮಂಡಲ, ಜೋಡಿ ಯೋಗ, ಪುರುಷರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗ ಒಳಗೊಂಡ ‘ಯೋಗ ಗುಚ್ಛ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಕ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಪಾಟ್ಕರ್, ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ‘ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನದ ಕೊಡಗು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ದೇವಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರು ಕಲಿತು ಇಂದು ಅವರುಗಳೇ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು. ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ಚಿದ್ವಿಲಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಯಾಮದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಯೋಗ ಭಾರತಿ ತನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶೈಲಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಾವೇರಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಅರುಣ್ ಅವರು ಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಸಾಧಕರಾದ ಡಾ.ಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಳ್ಳ, ಜಿ.ಟಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ.ಆರ್.ರವಿಶಂಕರ್, ಜ್ಯೋತಿ, ಸವಿತಾ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟ್ಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-2009814557</p>