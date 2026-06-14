ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಮಲ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ; ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
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