ಮಳೂರು ಬೆಳ್ಳಾರಿಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಪೂಜೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಪನ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಳೂರು ಬೆಳ್ಳಾರಿಕಮ್ಮ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೋತ್ಸವವು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ನಂತರ ಎತ್ತು ಪೋರಾಟ್, ಚೌರಿ ಕುಣಿತಗಳು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಕುಣಿತ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಲುಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪನ್ಯ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಅಂಜನಗೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ, ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 7 ದಿನಗಳ ವೃತದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚೌರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕುಣಿತಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಆಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊಡವ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಸಮೂದಾಯದ ಪುರುಷರು, ಯುವಕರು ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಕೊಡವರ ಕುಪ್ಪಚಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಜನಾಂಗದ ಕುಪ್ಪಸ ದಟ್ಟಿ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದನ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಈಡುಗಾಯಿ, ಎತ್ತುಪೋರಾಟ್, ಚೌರಿಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಾರಿಕಮ್ಮ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆ, ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಬಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ನಡೆದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅರ್ಚಕ ಹಾ.ಮಾ.ಗಣೇಶ ಶರ್ಮಾ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಡುಪ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪಟ್ಟೆಮನೆ ಸದಾಶಿವ, ಮಾಗಲು ವಸಂತ, ಪಟ್ಟೆಮನೆ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಪಟ್ಟೆಮನೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>