ಆನೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ

<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ನಿತ್ಯ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಈಗ ಬಿಕೋ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕುಶಾಲನಗರದ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜೀವ ಹಾನಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರವನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದ ಹುಣಸೂರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಆನೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ನಾಮ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಆನೆಚೌಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ 300 ರಿಂದ 400 ರಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದಲೂ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ತಂಗುದಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕುಳಿತು ಆನೆಗಳ ಹಾವ ಭಾವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಶೆಡ್ಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 14 ಆನೆಗಳಿದ್ದು ಇವೆಗಳಲೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವೇ ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಈತನ ಸುಂದರ ಮೈಕಟ್ಟು, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆನೆ ಬಲಭೀಮ ಕೂಡ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹುಣಸೂರು, ಆನೆಚೌಕೂರು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ನಡುವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಗಿಡಮರಗಳು ಚಿಗುರಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-51-884322413</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>