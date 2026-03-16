ಮಡಿಕೇರಿ: ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹಬ್ಬ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 20 ಮಳಿಗೆಗಳು, ನಾಲ್ವರು ಪರಿಣತರ ಉಪನ್ಯಾಸ, 9 ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ರಂಗೋಲಿಯು ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ನೂರಾರು ಕೀಟಗಳು, ಹತ್ತಾರು ತಳಿಯ ಭತ್ತಗಳು, ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಮೀನಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬರಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಆತ್ಮಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹಬ್ಬ, ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಅಫ್ತಾಬ್ ಅವರು ತಂದಿದ್ದ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ ತಳಿ 18 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ, 4 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇವರ ಬಳಿ 12 ವಿಧದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗರ್ವಾಲೆಯ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರು ತಂದಿದ್ದ 10 ತಳಿಯ ಕರಿಮೆಣಸು, ಅರ್ಚನಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಇತರೆ ತಿನಿಸುಗಳು, ನಮಿತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಮೀನಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಣಿಸಿದವು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳು, ಉದ್ದಮೀಸೆಯ ದುಂಬಿಗಳ ಸೇನೆ, ಇರುವೆ, ಜೇನು, ಕಡಜ, ಚೇಳು ಸೇರಿದಂತೆ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಗೆಯ ಕೀಟ ಪ್ರಬೇಧಗಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆರ್.ಎನ್.ಆರ್ ಭತ್ತ ಸೇರಿ 64 ವಿವಿಧ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಚೌಡೇಶ್ ಅವರು ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಪಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ 70–75 ಬಗೆಯ ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನಿರಿಸಿದ್ದರು. ತಣ್ಣಿಮಾನಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾಂತಿಲ ಅವರು ಇರಿಸಿದ್ದ ಜೇನು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ ತಾಜಾ ಜೇನೂ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಒಂದೆಡೆ ಈ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಸಂತ್ ಅವರು ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರವಿಶಂಕರ್ ಭತ್ತದ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಕುರಿತು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಭಾಗಣ್ಣ ದೇಸಿ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಸುಮಿತಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶೇಷಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಪಂಡ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ರಂಗೋಲಿ</strong></p><p>ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ರಂಗೋಲಿ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 9 ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 3 ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ, ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಾಫಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆ.ಜಿ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ</strong></p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪಿ.ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಈಗ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಾಳು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗದ್ದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಳು ಬಿಡದೇ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೂ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260316-51-648825739</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>