ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಲನ 29ಕ್ಕೆ

<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ಮೂರ್ನಾಡಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಮೂರ್ನಾಡು ಪಾಂಡಾಣೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಚ್. ಮೇದಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ ಶಶಿಧರನ್, ನಾಲ್ಕು ನಾಡು ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಕುಮಾರ್, ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಜಿತ್, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಪಾಂಡಂಡ ಯದು ಮೇದಪ್ಪ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮುಜೀಬ್, ಮೂರ್ನಾಡಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್, ಮಹಿಳಾ ಆಟೊ ಚಾಲಕಿ ಸುಜಾತ ಕುಮಾರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸಮ್ಮದ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಎ.ಸತೀಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಟಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಶಿವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್, ಸಿ.ಜಿ.ಗಣೇಶ, ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಸಿ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ, ಜಲೀಲ್, ಎಂ.ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಸಿ.ರೂಪಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-51-4263427</p>