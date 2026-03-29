ನಾಲ್ಕುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಸುಗ್ಗಿ:ಏ.5ರಿಂದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಾಲ್ಕುನಾಡಿನ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಕೊಡವಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ ರಂಗೇರಲಿದೆ.

2003 ರಲ್ಲಿ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕುನಾಡಿನ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದರು. 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 2017ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಕಪ್ ಸಹ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 24ನೇ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 26ನೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗರಿಗೆದರಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭ್ರಮ: ನಾಲ್ಕುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.

ಚೀಯಕ ಪೂವಂಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.

'ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹60 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬವಾರು ₹20,000ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಕೆ ಬೋಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ಡಿ. ನವೀನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹75,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹50 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ₹40 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು 5ನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರ್ನಾಡಿನ ಬಾಚೆಟ್ಟಿರ ಲಾಲು ಮುದ್ದಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ , ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ...

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಲು ಮುಹೂರ್ತದಂತಹ ಮನೋರಂಜನಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್