‘ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಭಾಗ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ’

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಚೇರಂಬಾಣೆ ಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಭಾರ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ತಳೂರು ದೇವಕಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1948 ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಡ್ಲೆರ ತುಳಸಿ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರಕುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಚೇರಂಬಾಣೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಹೇಮಲತಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟಗೇರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃತಿಕಾ ರಾಣಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು..</p>.<p>ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೇಚಪ್ಪನ ಗೀತಾ, ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ಪಾರೆ ಮಜಲು ವಿಮಲಾ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಜಯ, ಚಿತ್ರ, ಉಷಾ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊಸೊಕ್ಲು ಲತಾ ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ, ಕೂರನ ಸುಶೀಲಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಡಪಾಲು ತೀರ್ಥ ಗಣಪತಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>