<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 30 ಮಂದಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಸಹ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಆರ್ಸಿ 10ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಭಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮರಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ರ್ಯಾಫ್ಟ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಹಗ್ಗಗಳು, ಟೆಂಟ್ಗಳು, ಜೀವರಕ್ಷಕ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು, ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ‘ಹನಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶ್ವಾನವೂ ಸಹ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಶ್ವಾನವು ಭೂಕುಸಿತದ ವೇಳೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತದ ವೇಳೆಯೂ ಈ ತಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತಂಡವನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣತ ಅನನ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ, ಇವರು ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಕೆಐಸಿಎಂ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ತಂಡ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-1281632649</p>