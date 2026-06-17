ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ

<p><em>ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್</em></p>.<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸ್ಯಾಗಾರಗಳು (ನರ್ಸರಿಗಳು) ರೈತರು, ಸಸಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ನರ್ಸರಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ನರ್ಸರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಡ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಾಭ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರಣ ನರ್ಸರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಾಗಾರ ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸಸಿಗಳೂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಸರ್ಸರಿಗಳು ಖರೀದಿದಾರರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣಿನ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಸಸ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಣಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿಸುವವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಸ್ಯಾಗಾರಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೇ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನರ್ಸರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂವಿನ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಂಬುಟನ್, ಲಿಚಿ, ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತಿತ್ತು. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲೂ ಕೃಷಿಕರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ರೋಬಸ್ಟಾ, ಕಟವಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಫಿಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಬೇಗನೆ ಫಸಲು ಕೊಡುವ, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯದ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿರುವ ಹರೀಶ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಿಡಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳು ನರ್ಸರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1094721328</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>