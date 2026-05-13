ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಿಲನ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವೇದಿಕೆ ಮೇ 14 ರಿಂದ 16 ರ ವರೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಿಲನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಾತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾತೂರು ಶಾಲೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಥ್ರೋ ಬಾಲ್, ಬೆಂಕಿ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ, ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>16 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 9 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷವರೆಗಿನವರಿಗೆ ಗೋಣಿಚೀಲ ಜಿಗಿತ, 6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 2 ರಿಂದ 4ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೋಲಿ ಹೆಕ್ಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>