8 ಮಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಡಾಲು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಮೀಪದ ಅರವತ್ತೋಕ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಡಾಲು (46) ಅವರ ದೇಹದಿಂದ 2 ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, 4 ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಡಾಲು 8 ಮಂದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕವಾಟಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಡಾಲು ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದ 2 ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, 4 ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 2 ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಅರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತು’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಡಾಲು ಅವರು ಮೇ 17ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಿದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಡಾಲು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಲು ಅವರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, 48 ಗಂಟೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ‘ಬ್ರೇನ್ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್’ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಐಸಿಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಡಾ.ನಿಶೀದ್ ಜೋಸೆಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್ಒಟಿಟಿಒ) , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಒಟಿಟಿಒ)ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಡೀನ್ ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಸೋಮಶೇಖರ್,ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಐಸಿಯು ತಂಡದ ಡಾ.ನಿಶೀದ್ ಜೋಸೆಫ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪವನ್ ರೋಗಿಯ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಸುಕಿನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ನರರೋಗತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಧಾರವಾಡ್ಕರ್, ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಡಾ.ಅಭಿನಂದನ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳನ್ನು, ಡಾ.ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಅನಿಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಸಂತ್, ಮಹೇಶ್, ಡಾ.ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಡಾ.ಚೇತನ್, ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್, ಡಾ.ಅಮಿತಾ, ಡಾ. ಅಮೂಲ್ಯ, ಡಾ.ಅಕ್ಷತಾ, ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾ.ಕೃಪಾಲಿನಿ, ಡಾ .ಶೃತಿ, ಡಾ.ಆತೀಶ್, ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಡಾ.ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಪ್ರಸನ್ನ, ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಸೋಮ ಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎನ್.ಬಿಂದುಮಣಿ ಅವರು ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾಲು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ‘ವಾಕ್ ಆಫ್ ಆನರ್’ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದಾನಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-51-1848531872</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>