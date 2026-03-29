ಪನ್ಯ: ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ನಾಳೆ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಪನ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಉಲುಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಳೂರು ಬೆಳ್ಳಾರಿಕಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ಹೊರಡುವುದು. 8ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, 9.15 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಬೆಳಕು, 8.30ಕ್ಕೆ ದೇವರ ಚೌಲಿ ಆಟ(ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ), 9ಕ್ಕೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರ ತರುವುದು, 9.30ಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ, 10ಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ, ದರ್ಶನ ಬಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಹಾಕುವುದು, 1 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, 1.30 ಕ್ಕೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-51-1034005213