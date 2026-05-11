ಮುಂಗಾರಿನ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಮುಂಗಾರಿನ ಪ್ರವೇಶ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎನ್.ಬಿಂದುಮಣಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ 3 ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4 ನುರಿತರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 8–10–15 ಮಂದಿ ನುರಿತರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, 30 ಮಂದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ, ತುರ್ತುನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವಾ ತಂಡ, ರ್ಯಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು, ನುರಿತ ಈಜುಗಾರರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಪತ್ತಿನ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ವಿಪತ್ತಿನ ವೇಳೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಪತ್ತಿನ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ಟಾರ್ಚ್ಗಳು, ಪ್ರಥಮಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್ಗಳು, ಹಗ್ಗ ಮತ್ತಿತ್ತರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್.ಪಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವವೂ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಜೆಸಿಬಿ, ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-51-2103041260</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>