ಮುಂಗಾರಿನ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಮುಂಗಾರಿನ ಆಗಮನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಶಾಲನಗರದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿರಿಸುಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಬೋಟ್ ಬಳಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳು, 6 ಸಿಪಿಐಗಳು, 15 ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, 7 ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 41 ಮಂದಿ ಹೆಡ್ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.