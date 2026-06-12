ಮುಂಗಾರು ಬಂದರೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಗಿದ ನದಿಗಳು, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ

<p><em>ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್</em></p>.<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಸಹ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭವೂ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸತತ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದಿ, ತೋಡು, ಹೊಳೆಗಳು ಸೊರಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಎನಿಸಿದ ನಾಪೋಕ್ಲು ಭಾಗದ ತೊರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಬಡವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಇವುಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರಿನ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾಗಮಂಡಲದ ತ್ರಿವೇಣಿಸಂಗಮವೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ರಜೆಯೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಇನ್ನೂ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನದಿ, ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನದಿತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾದರಷ್ಟೇ ನದಿನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ನಾಪೋಕ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಲಮುರಿ, ಹೊದ್ದೂರು, ಕೊಟ್ಟಮುಡಿ, ಚೆರಿಯಪರಂಬು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾದರಷ್ಟೇ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಎನಿಸಿದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ರೈತರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರೂ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನದಿ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿವೂ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೂಲವಾದ ತಲಕಾವೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಿರುಸುಗೊಂಡು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿ, ತೊರೆ, ತೋಡುಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಭಾಗಮಂಡಲದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ರೈತರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-1590125334</p>