ಎಂ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಅವರದು ಪ್ರೇರಣಶಕ್ತಿ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘ ಪರ ವಿಚಾರ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಆಶಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಸಂಘ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು. ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಉದಯ ಶಂಕರ್, ದಿನೇಶ್, ಚಾಲಿ ಪೂವಪ್ಪ, ಪ್ರತೀಪ, ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೂವೇರ ಪಟ್ಟು ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಓಂಕಾರ್ ರವಿ ಗೀತ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>