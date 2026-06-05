ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕೃಷಿಕ

<p><em>ಎಚ್.ಎಸ್.ಶರಣ್</em></p>.<p>ಶನಿವಾರಸಂತೆ: ಕೊಡಗಿನ ಹಾಸನ ಗಡಿ ಭಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಸಮೀಪ ಸುಮಾರು 800 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಮರವಾಗಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಹೊಸೂರಿನ ಎಚ್.ಕೆ.ರಮೇಶ್.</p>.<p>ಇವರು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50ರಿಂದ 100 ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಮರಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇವರು ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್, ಹೊಂಗೆ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ನೀಲಗಿರಿ, ಅಕೇಶಿಯಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಸನದ ಮಡೇನೂರು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ತೋಟ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಇವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ. ಈಗ ಅವು ಮರಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಮರಗಳಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನೆಟ್ಟಿರುವ ಹೊಂಗೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಈಗ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಹೂಗಳು ಅರಳಿ, ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಮಕರಂದ ಹೀರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1844849947</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>