ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಉತ್ತಮ ಸೇವಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 1:12 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 1:12 IST
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