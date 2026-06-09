ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕುಂದಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡತೋಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘2018ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತೋಳೂರು ಹಾಗೂ ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.6 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಇಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನೀಯರ್ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹66.80 ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿ, ತೋಳೂರುಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡತೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ 76.15 ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಚೇತನ್, ಕಿರಣ್ ಉದಯಶಂಕರ್, ವಿನು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ದಿನೇಶ್, ರವಿಶಂಕರ್, ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಇಇ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಎಂಜಿನೀಯರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-396889473</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>