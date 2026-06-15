ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ರೈತರಿಗೆ ಪರದಾಟ

<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರು, ಹದವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭಾರಿ ಇಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಮುರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೀತವಾಗುವಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗದಿರುವುದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ, ನಂತರ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈತರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 28,540 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2,940 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ, 5,600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಬಸ್ಟಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಗಿಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಫಸಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ, ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಕೂಡ ಉದುರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎಲೆಚುಕ್ಕಿರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶೀಲಿಂದ್ರ ನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಸಬಾ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಕೊರಕ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಗ್ಗುಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಚೇತನ್ ಅವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-37-1983627775</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>