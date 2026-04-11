ನೇಮೋತ್ಸವ‌ ಇಂದು

<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಹರದೂರು ಮತ್ತು ಗರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ದೈವಗಳ ಮತ್ತು ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗಳ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ 86ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೊತ್ಸವ ಏ.11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಿತು.11ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರ ಹೊರಡುವುದು. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಹರಕೆಯ ಸೇರಿ ಎರಡು ನೇಮೊತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಆದಿನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ದೈವಗಳ ಗರಡಿ ಇಳಿಯುವುದು, ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ 12.30ಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಾಯೆ ತನ್ನಿ ಮಾಣಿಗ ದೈವಗಳ ಗರಡಿ ಇಳಿಯುವುದು. 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗಳ ಹರಕೆಯ ಸೇರಿ ಐದು ನೇಮೊತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-51-1748849074</p>