ನಂಬಿ ಬಂದವರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸುವ ದೈವ

<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ನಾರ್ಗಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೀದೇವಿಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನವು ಈ ಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಏ.14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಧರ್ಮದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ 16 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನವು ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ವಾಸುದೇವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವವಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ತೋಟದ ಲೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಾಸುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದೈವಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಗೇಲು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಸುದೇವ ಅವರು ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿ.ವಿ.ರಾಜ ರೈ ಅವರು ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಬಳಿಯ ನಾರ್ಗಾಣೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೈವಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವ ಅವರ ಅಳಿಯ ಬಿ.ಡಿ ರಾಜು ರೈ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ನಲ್ಲೂರು ಬೂತನಕಾಡು ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೈಂಗುತ್ತಿ ಹರಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಾಸುದೇವ ಅವರ ಮಗ ಬಿ.ವಿ.ರಾಜ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ದೈವಕೋಲದೊಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜ ರೈ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಡಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಸರ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏ.14, 15 ರಂದು ಪೂಜೆ, ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ.ವಿ.ರಾಜ ರೈ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರು ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಡಿ.ರಾಜು ರೈ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರಾದ ಪಾಷಣಮೂರ್ತಿ, ಚಾಮುಂಡಿ, ಗುಳಿಗ,ಧೂಮವತಿ ದೈವಗಳು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಕಡಿಯುವ ಮೂಲಕ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಹವನದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-51-1596579928</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>