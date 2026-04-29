ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಗೌರವ ನಿರ್ಧಾರ

ಮಡಿಕೇರಿ: 'ಸಮಾಜದ ಗೌರವವವು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದಿಂದಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಫೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಕೊಡಗು ಬ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರಾಗಬೇಕು. ಒಡೆಯುವವರಾಗಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರಾಗಬಾರದು. 'ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು 'ಕಮ್ಯುನಲ್' ಆಗಬಾರದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯಶಸ್ವಿ ಶಾಸಕ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗುವುದು ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಎಎಲ್ಜಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಎಚ್.ಉಮರ್ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಅಮೀನ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮಹದೇವಪೇಟೆ, ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ದಫ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ.ಶಾಹಿದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಿನಿಕಂಡ ಸಿ.ಮಹೇಶ್ ನಾಚಯ್ಯ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಎಚ್.ಉಮರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಹಸನಬ್ಬ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಬಷೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಕೂಬ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>