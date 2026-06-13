ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಕೋಣನಕಟ್ಟೆ ಸುನಿಲ್ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಅವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಆನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಗಂಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಆರ್ಟಿ ತಂಡದ ನೌಕರರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಲವು ಆನೆಗಳು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆನೆಯ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಧ್ಯಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಇತರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಆನೆ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಕೋಣನಕಟ್ಟೆ, ಸುಳುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಪೂವಯ್ಯ, ಶರೀನ್, ಚೆಕ್ಕೇರ ಮಧು ಅವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ, ಆಯಿರಸುಳಿ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ದ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿ ಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ಟಿ ತಂಡದ 50 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 2 ದ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದ ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಮ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಏಕಲವ್ಯ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಗಣೇಶ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-98703145</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>