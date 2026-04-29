ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕಾಡಾನೆಗಳು

ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಎದುರಾಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ತೋಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣತಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಕಾಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗಣತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರದೆಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>