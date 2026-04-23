‘ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ’

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಕನೂರು-ಹಳೆ ಮದಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಹಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜೀಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಜೆ. ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಲಕನೂರು (ಹಳೇ ಮದಲಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 36/8 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕೋರೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕಲ್ಲುಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲ್ಲುಕೋರೆ ಇರುವ ಜಾಗದ 10 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ (ಬುಡಕಟ್ಟು) ಕಾಲೊನಿ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 25 ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಾಗಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಬಸವಣ್ಣ ದೇಗುಲ ಇದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಕ್ಕೆಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಜೇನುಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಲಕನೂರು-ಹಳೆ ಮದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಕೋರೆ ಇರುವ ಜಾಗದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36/8ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎದುರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಕೆ. ಆಕಾಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೇಶ್, ರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-51-582483429</p>