ಯೋಗ ಸಾಧಕಿ ಸಿಂಚನಾ ಮತ್ತೆರಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 13 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಸಾಧಕಿ ಬಾಲಕಿ ಸಿಂಚನಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆರಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮಸ್ಕಾರ ಆಸನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶವಾಸನದವರೆಗಿನ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು, ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು, ಮಲಗಿ ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು, ತಿರುಚಿ ಮಲಗಿ ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳು, ಕೈ ಸಮತೋಲನ ಆಸನಗಳು, ಕಾಲಿನ ಸಮತೋಲನ ಆಸನಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 300 ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಗಳು ಸಿಂಚಳಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಸಿಂಚನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಮದೆನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಚನಾ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಈಕೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಯೋಗಗುರು. ತಾನು ಕಲಿತ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ಮಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಈಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 2, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 8, ನೋಬೆಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಗುರು, ಶಾಲೆಯೇ ವೇದಿಕೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಪ್ರೇರಣೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-722510147</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>