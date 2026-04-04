ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ; ನಡೆದಿದೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಪ್ಪನವರು 1997ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 383 ತಂಡಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಗಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಚೇನಂಡ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡು ಬಂತು

ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 3 ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಹ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಲ್ಡೊಜರ್ ಬಳಸಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು, ಮಣ್ಣು ಹರಡುವುದು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಿನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೂ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳೂ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಂಡಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆದಿದೆ.

ಗೋಲಿಗೊಂದು ಗಿಡ

ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಗೋಲಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 2,700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವು ಮುಂದೆ ಮರವಾಗಿ ಕಾಡಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ ಟೂರ್ನಿ ತೋರಿದೆ.

ಮೈದಾನದ ಎದುರು ಹಾಕಿಯ ಐತಿಹ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಪಾಂಡಂಡ ಎಂ. ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

2026ರ ಹಾಕಿ ಹಬ್ಬ ಚೇನಂಡ ಕಪ್ ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ .
ಕಂಬಣಿ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಚೇನಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

'ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಹಕಾರ'

ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡಂಡ ಕೆ ಬೋಪಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಂಡಂಡ ಎಂ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ