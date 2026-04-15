ಕೊಡವರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ‘ಎಡ್ಮ್ಯಾರ್’ ಆಚರಣೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ 'ಎಡ್ಮ್ಯಾರ್' ಅನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಲವೆಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೊಡವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಸಿಎನ್ಸಿ) ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಪದೀರ ಎನ್. ಮೋಹನ್ ಅವರ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಎನ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಯು.ನಾಚಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಿಎನ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಆದಿಮಸಂಜಾತ ಏಕ-ಜನಾಂಗೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ ಕೊಡವರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನವಾದ 'ಎಡ್ಮ್ಯಾರ್' ಅನ್ನು 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೊಡವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗಿರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಡವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳುವ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಕೊಡವ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಕೊಡವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕೊಡವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ - 'ಎಡ್ಮ್ಯಾರ್ 1' ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡವ ಜಾನಪದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಸಮಗ್ರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಆದಿಮ ಏಕ-ಜನಾಂಗೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 340 ಮತ್ತು 342ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕೊಡವ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆದಿಮ 'ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್' ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಬಿ.ಎಂ. ಪಾರ್ವತಿ, ಕೂಪದಿರ ಪುಷ್ಪ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಕೂಪದಿರ ಗಂಗವ್ವ, ಕೂಪದಿರ ಕಾವೇರಮ್ಮ, ನಯನ ಯಶ್ವಂತ್, ಸರ್ವಶ್ರೀ ಬಾಚರಣಿಯಂಡ ಹ್ಯಾರಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ , ಕೂಪದಿರ ಮೋಹನ್, ಮಂದಪಂಡ ಮನೋಜ್ ಮಂದಣ್ಣ , ಕೂಪದಿರ ಸಾಬು, ಕೂಪದಿರ ರೋಷನ್, ಕೂಪದಿರ ಪ್ರಣಮ್, ಮಲ್ಲಾಜಿರ ಜನಮ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಾಜಿರ ಆಯುಷ್ ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಯಶ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-51-1347827348