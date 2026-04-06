ಕೂತಿನಾಡು ಸುಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವ: ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂತಿ ನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಚರಣೆ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಹಗಲು ಸುಗ್ಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಸುಗ್ಗಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೂತಿಯ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು. ಸುಗ್ಗಿ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಕೆಲ ಮನೆತನದ ಸೋಡ್ಲು (ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ದೀಪಾ)ವನ್ನು ದೇವಿಯ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ದೇವಿಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಸುಗ್ಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಸುಗ್ಗಿಯಂದು ನಡೆಯುವ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆ ಸಾರುವ ಕುಣಿತ, ಮಳೆ ಹಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಕೂತಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ಜಯರಾಮ್, ಉಪಾ ಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಡಿ.ಗಿರೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾದ ವ್ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರಳ್ಳಿ ಹಗಲು ಸುಗ್ಗಿ ಇಂದು: ಕೂತಿ ನಾಡು ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನಗರಳ್ಳಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಏ.6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೂತಿ ನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕೂತಿ, ಯಡದಂಟೆ, ಕುಂದಳ್ಳಿ, ನಗರಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮನಗದ್ದೆ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಬೀಕಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ, ಹಳ್ಳಿಯೂರು, ಕೊತ್ತನಳ್ಳಿ, ಇನಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಕಳ್ಳಿ, ಕುಡಿಗಾಣ, ನಾಡ್ನಳ್ಳಿ, ತಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಡಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಸುವರು.</p>.<p>ಕಂಬತ್ತಳೆ ಬನ, ಸುಗ್ಗಿ ಬನ, ಬಿಲ್ಲೆ ರಂಗ ಬನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-2007933491</p>