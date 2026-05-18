500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಂದ ರಾಯ್ ಡೇವಿಡ್‌ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಯ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರ ಭಾನುವಾರ ಕುಶಾಲನಗರ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಯಡವನಾಡು, ಅವರೆಗುಂದ, ರಾಣಿಗೇಟು, ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಸೇರಿ ನಾನಾ ಹಾಡಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಡಿಸ್ಸಾದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಇವರ ಪುತ್ರ ರೋಹನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರದ ಆರ್.ಕೆ.ಲೇಔಟ್ನ ಸಿಎಸ್ಐ ಬರಿಯಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಡೇವಿಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>