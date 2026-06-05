ಕುಶಾಲನಗರ | ಶಿವಧಾರೆ ಉತ್ಸವ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಕುಶಾಲನಗರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಧಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವಧಾರೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿಸುಮಾರು 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲೋ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಸೋಲೋ, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ನೃತ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ಬುತ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ನೃತ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತುಂಬಿದವು. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಿ ಪ್ರಥಮ, ನಿಹಾರಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಇಶಾನಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ, ಅನನ್ಯ- ಕಹಾನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿತಾ ಗೌಡ ಪ್ರಥಮ, ಪೂರ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ, ದಿಶಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡೆಹುಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಮೇಶ್, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಧಾರೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ರವಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕುಶಾಲನಗರದ ಮುತ್ತೂಟ್ ಎಂಕ್ರೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ್, ಮೆಹೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಇಲ್ಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ನಯಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಧಾರೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-2052023222</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>