ಕುಶಾಲನಗರ: ರೈತರಿಂದ ಜನಪದ ಹೊನ್ನಾರು ಉತ್ಸವ

ಕುಶಾಲನಗರ: ಉತ್ತರ ಕೊಡಗಿನ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊರೆನೂರು, ಶಿರಂಗಾಲ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ, ಮಣಜೂರು, ಕೂಡ್ಲೂರು, ಹುಲುಸೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೈತರು ಹೊನ್ನಾರು ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.

ರೈತರು ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊನ್ನಾರು ಉಳುಮೆ ನಡೆಸಿ, ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಂಭ್ರಮ- ಸಡಗರದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮನೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ, ಸಿಂಗರಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎತ್ತು ಹಾಗೂ ದನ,ಕರುಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗವುಸು ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ , ಮನೆ ಮಂದಿ ಹೊಸ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಹೋಳಿಗೆ , ಪಾಯಸ, ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು.

ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸವಿದರು. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಶುಭಾಶಯ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಹೊನ್ನಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ತೊರೆನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಟಿ.ವಿ.ಬಸವರಾಜು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಹೊನ್ನಾರು ಉಳುಮೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ- ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದ ರೈತರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾರಂಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೊನ್ನಾರು ಉಳುಮೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಬಿ.ಜಗದೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಮಹೇಶ್ , ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕಸಾಪ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.