ಕಾವೇರಿ ರೋಟರಿ ಉದ್ಯಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಂದು, ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ

<p>ಕುಶಾಲನಗರ: ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 18 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ರೂಪು ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾವೇರಿ ರೋಟರಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಜೂ.23ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಶಾಲನಗರ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಇತರೆ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 1848ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೇತುವೆ, ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಸೈಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ 50ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಮಾಳೆಯಂಡ ಮನು ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ರೋಟರಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಸೇತುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>400 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 20 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 8000 ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೆಲಹಾಸಿಗೆ ಹೊಸ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 ಅಡಿ ಅಗಲದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಅಡಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 8 ಸುಂದರ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿರಂತರ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಸನಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಚುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರ್ನರ್ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಗೌರ್ನರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ,ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಪಿ.ಶಶಿಧರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಡಿವೈಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಾತಪ್ಪನ್, ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-51-1447092266</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>