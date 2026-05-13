‘ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ಪಕ್ಷದ ಬಲ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್

ಕುಶಾಲನಗರ : ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಬೇಗ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದೇಶದ ನಂಬರ್– ಒನ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಂತ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನಾಯಕರು ಮಾಜಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಿರಂತನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶ. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಎನಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೊಡಗು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಪಂಡ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 102 ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 90 ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್, ಸುನಿಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಸುಜಾ ಕುಶಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಮುತ್ತಪ್ಪ, ರವಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿ.ಬಿ. ಭಾರತೀಶ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೇಶ್, ಲಿಂಗರಾಜಗೌಡ , ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿಕೆ ಲೋಕೇಶ್, ಮಹೇಶ್ ಜೈನಿ, ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-51-1843635970